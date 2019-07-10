كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة اصطدام مروحية بطائرة في جبال الألب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكن تتبع اللحظات الأخيرة من رحلة الطائرتين على الفيديو.

نشرت خدمة الإنقاذ في الجبال الإيطالية فيديو التقط باستخدام GoPro، حيث يظهر تصادم مروحية بطائرة خفيفة.

وقعت المأساة في جبال الألب في 25 يناير. لقد أودت بحياة سبعة أشخاص.

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في المجموع، كان هناك تسعة أشخاص على كل من الطائرتين، بينهم مواطنون من فرنسا وسويسرا وإيطاليا وبلجيكا.

يظهر في الفيديو الذي نشر يوم 8 يوليو، اللحظات الأخيرة من رحلة الطائرتين.

وبحسب Ansa، دخلت الطائرة الفرنسية المجال الجوي الإيطالي، وربما دون الإخطار بذلك.