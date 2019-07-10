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مدير الضرائب باق في منصبه

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alyaoum24 0 تبليغ

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نفى مصدر من مديرية الضرائب صحة الأخبار التي راجت عن قرب إحالة عمر فرج، المدير العام للضرائب، على التقاعد، وتعيين شخص آخر مكانه، معتبرا أن من يروج هذه الأخبار هي جهات لا تعجبها الإصلاحات الضريبية التي قام بها، وتسعى إلى التشويش.

وأشار المصدر إلى أن عمر فرج ينكب على تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للضرائب، ويواصل الإصلاحات التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتكريس الإدارة الجبائية، مؤكدا أن الأخبار الرائجة عن مغادرته غير صحيحة.

يشار إلى أن فرج كان قد بلغ سن التقاعد، وجرى التمديد له بشكل استثنائي. ويرتبط اسم فرج بإصلاحات شاملة قام بها في إدارة الضرائب، لتحديثها وتقريبها من المواطن.

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