المضيق.. وفاة شرطي تعرض لعملية دهس

توفي، أمس الاثنين، في أحد المصحات الخاصة في تطوان، الشرطي، الذي تعرض لعملية دهس من طرف سائق دراجة نارية، نهاية الأسبوع الماضي، أثناء تأديته عمله في ضواحي المضيق.
ووفق المعطيات، المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن دراجة نارية، كانت تسير بسرعة فائقة، دهست شرطيا في أحد الحواجز، الموجودة في مدار مريدينا، ما بين تطوان، والمضيق، ما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الرأس، والأطراف، فيما تم توقيف السائق من قبل المصالح الأمنية، ونقله إلى مركز ولاية أمن تطوان، للتحقيق معه في ظروف، وملابسات الحادث.
وأضاف المصدر ذاته أن الضحية تم نقله إلى مستشفى سانية الرمل في حالة خطيرة، قبل أن ينقل إلى مصحة خاصة، حيث فارق الحياة فيما بعد.
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