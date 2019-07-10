رهط: 3 إصابات خطيرة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة أشخاص من مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، في حادث طرق ذاتي على شارع 6 باتجاه الشمال صباح اليوم، الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي أن 3 شبان، يبلغون من العمر نحو 18 عاما، أصيبوا بجروح خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على شارع 6 باتجاه الشمال، شمال "بيت كاما".

وقدمت طواقم طبية التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للصابين الثلاثة وقامت بنقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.