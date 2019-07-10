اعتقالات بالضفة ومصادرة مطبعة بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلف بالضفة الغربية، اعتقل خلالها العديد من الشبان، فيما تم مصادرة مطبعة في محافظة الخليل.

وقال جيش الاحتلال إن جنوده اعتقلوا 4 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بسام محمود عطية شوشه، ومحمد صبري سعيد شوشه، بعد دهم منزليهما وتفتشهما في قرية حوسان غرب بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس أحمد أبو حماد من بلدة كفل حارس، شمال سلفيت أثناء عمله في مطعم والده.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعات الليل سائق مركبة فلسطيني، بزعم محاولته دهس مستوطنٍ قرب مستوطنة "جفعات أساف" شرقي رام الله.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مركبة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية دهس ضد قوة عسكرية كانت متواجدة بالقرب من مستوطنة "جفعات أساف"، دون وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال معاذ ابراهيم زهران، من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

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في محافظة الخليل، صادرت قوات الاحتلال معدات مطبعة عقب اقتحامها في بلدة حلحول، وسط مواجهات مع الشبان.

وأفاد شهود عيان من البلدة بمصادرة قوّات الاحتلال معدات مطبعة بابل عقب اقتحامها في البلدة، وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط مواجهات استمرت حتى ساعات متأخرة من الفجر، انتهت مع انسحاب قوات الاحتلال من البلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال خلال المواجهات قنابل الصوت والغاز، ما تسبب باحتراق أرض زراعية في المكان.

كما اندلعت مواجهات متفرقة بين شبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب، عقب اقتحامه من جانب قوة عسكرية للاحتلال، وانتشارها في أحياء المخيم.

وفي بلدة إذنا، اقتحمت قوة عسكرية أخرى عددا من منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش داخلها.