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مقتل شاب بجريمة طعن في اللد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل عبد البدوي إدريس (26 عاما) في جريمة طعن بمدينة اللد، صباح اليوم الأربعاء،حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن شاب جريح في اللد، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان، وقدمت الإسعافات الأولية لشاب وصفت جراحه بالخطيرة جدا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في حيثيات وملابسات الحادث، حيث قدرت التحقيقات الأولية أن الشاب تعرض لعملية طعن بسكين ما أدى إلى مصرعه.

يشار إلى أن الشاب أسامة، وهو شقيق الشاب المغدور عبد البدوي، اختفت آثاره في عام 2011 وحتى اليوم لم يعثر عليه.

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يذكر أن جريمة قتل سجلت، أمس الثلاثاء، في مدينة الطيبة، حيث قتل عبد السلام جابر (57 عاما) في جريمة إطلاق نار بمنطقة مسجد العلم والإيمان في المدينة.

 وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 31 بينهم 6 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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