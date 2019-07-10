شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:52 صباحًا, 10 يوليو 2019 م المناطق _ مانيلا ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو جنوب الفلبين أمس.

وبينت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على بعد 11 كيلومترًا شمال غرب مدينة باجونتاباي بولاية مينداناو و على عمق 3ر18 كيلومتر.

ولم ترد بعد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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