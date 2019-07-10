سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر، وعودة، والشركة المصرفية العربية، وبنك التنمية الصناعية، والكويت الوطني، والمصري الخليجي.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الخضراء اليوم، ليبلغ 16.59 جنيه للشراء، مقابل 16.69 جنيه للبيع، بينما عرض البنك المركزي المصري أقل سعر للدولار ليبلغ 16.54 جنيه للشراء، وبلغ أقل سعر للبيع 16.65 جنيه في بنك الإسكندرية.

وبلغ سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي، ومصر إيران، والإسكان والتعمير، وقناة السويس 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

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وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي -أكبر بنوك القطاع الخاص- 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في المصرف المتحد.

ويعلن البنك المركزي، خلال الأيام المقبلة، صافي احتياطي النقد الأجنبي لشهر يونيو/حزيران الماضي، بعدما ارتفع للشهر الثالث على التوالي خلال مايو/أيار السابق له مسجلا 44.3 مليار دولار.

وعالميا استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في تعاملات أمس الإثنين، محافظا على مكاسبه بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية القوية قلصت التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض حاد لأسعار الفائدة.

وتراجع متوسط سعر شراء اليورو، ليسجل 18.56 جنيه للشراء مقابل 18.72 جنيه للبيع، كما هبط متوسط سعر الشراء للإسترليني إلى 20.69 جنيه مقابل 20.89 جنيه للبيع.

في المقابل استقرت نسبيا مستويات سعر صرف العملات العربية مقارنة بأسعار أمس الإثنين، حيث بلغ سعر الريال السعودي بقرش واحد، ليسجل 4.40 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.50 جنيه مقابل 4.53 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي مسجلا 54.46 جنيه للشراء مقابل 54.88 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.