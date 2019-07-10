البنتاجون يكشف عن كلفة احتفال ترامب بعيد الاستقلال

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن تكاليف احتفال الرئيس دونالد ترامب بعيد الاستقلال، وهو يوم إعلان وثيقة الاستقلال في 4 يوليو/تموز عام 1776 عن بريطانيا العظمى.

وأوضحت الوزارة أن الاحتفال بما يعرف بـ"يوم الاستقلال" الذي شمل نقل عتاد عسكري إلى واشنطن، كلف الجيش ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار.

وكان ترامب طالب باحتفالات تكون الأكبر في تاريخ أمريكا، وتشمل استعراضا للدبابات والألعاب النارية، بمشاركة سلاح الجو باستعراض منخفض فوق الجموع في قلب العاصمة واشنطن.

وواجه الرئيس الأمريكي انتقادات حادة بسبب تكلفة الاحتفالات التي تعد استثنائية وتم تقديرها بـ100 مليون دولار.

وكان ترامب يتوسط عربتين مدرعتين من طراز برادلي وهو يلقي خطاب الرابع من يوليو/تموز الأسبوع الماضي، والذي أشاد فيه بقوة الجيش، وسرد قصصا عن كل فرع من أفرع الجيش قبل أن تنفذ طائرات عسكرية طلعات خلال الاحتفال.

واستلهم ترامب الاحتفال من عرض مماثل في فرنسا، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية المبالغ فيها للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاما والذي يرمز للوحدة الوطنية.

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وقال البنتاجون في بيان: "الكلفة الإجمالية لاحتفال (‬تحية إلى أمريكا)‬ بلغت 1.2 مليون دولار".

وبالإضافة إلى الكلفة التي تحمّلها الجيش، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي، أن إدارة المتنزهات الوطنية الأمريكية حولت 2.5 مليون دولار من رسوم الدخول للمساعدة في تمويل الاحتفال.





والكلفة الفعلية التي تحملها البنتاجون أعلى على الأرجح بعد أن قال إن تمويل عروض الطائرات جاء من ميزانيات تدريب أفرع الجيش.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المليون والمئتا ألف دولار هي جميعها كلفة نقل العتاد مثل دبابتين أبرامز ومدرعتين برادلي من قاعدة فورت ستيورات العسكرية في جورجيا للمشاركة في الاحتفال.

ولم يقدم الجيش بعد تقريرا مفصلا عن كلفة الحفل، لكن مجرد تحليق قاذفة بي-2 لساعة واحدة يتكلف نحو 122 ألف دولار وفقا لسلاح الجو.

وقال ترامب، يوم الإثنين: إن ذلك الاحتفال سيتكرر في المستقبل، مضيفا: "استنادا إلى نجاحه الهائل فقد اتخذنا للتو قرارا بأن نقيمه مرة أخرى العام المقبل، وربما في المستقبل المنظور".

يوم الاستقلال هو عطلة فيدرالية في الولايات الأمريكية، تنظم فيه الحكومة مسيرات في عواصم الولايات، وعادة ما يرتبط بالألعاب النارية، وحفلات الرقص والحفلات الموسيقية.