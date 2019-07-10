تنظيم داعش الإرهابي يهاجم بوابة حقل نفطي جنوب شرقي ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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هاجم مسلحون يتبعون تنظيم داعش الإرهابي الأربعاء، بوابة حقل الزويتينة النفطي، جنوب شرقي ليبيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من عناصر التنظيم.
وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحراسة، واختطاف 4 آخرين، إلى جانب مقتل 3 من عناصر التنظيم، أحدهم قيادي.
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