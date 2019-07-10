ارتفاع مداخيل بايدن بعد مغادرته منصب نائب الرئيس الأميركي إلى 14 مليون دولار

كشفت بيانات ضريبيّة أنّ "إيرادات الديمقراطي جو بايدن، تجاوزت 14 مليون دولار في السنتين الماضيتين، أي منذ مغادرته منصب نائب الرئيس الأميركي"، ما يجعله المنافس الأكثر ثراء بين الديمقراطيين الأوفر حظًّا الساعين لمنافسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.
وبيّنت أنّ "مداخيل بايدن ارتفعت إلى 11 مليون دولار في 2017 مقارنة بأقلّ بقليل من 400 ألف دولار في العام الّذي سبقه، أي في السنة الأخيرة لتوليه منصب نائب الرئيس. والقسم الأكثر من مداخيل عام 2017 البالغة 11 مليون و73,751 ألف دولار، وعام 2018 البالغة 4 ملايين و580,437 ألف دولار جاء من عوائد كتاب ألّفه ومن إلقاء "خطابات مدفوعة الأجر".
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