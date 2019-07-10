رئيس وزراء فلسطين: نرحب بكل الجهود لمساعدة سكان قطاع غزة بشتى المجالات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​ ترحيبه بكل الجهود لمساعدة سكان ​قطاع غزة​ في شتى المجالات ومن بينها إنشاء ​مستشفى​ شمالي قطاع غزة بتمويل أميركي، مشيراً إلى أن "​الحكومة​ ترحب بكل جهد لمساعدة أهلنا بقطاع غزة سواء بتوفير المساعدات الإنسانية أو البنية التحتية أو أي دعم يخفف حدة الظروف الإنسانية التي يعيشها شعبنا هناك نتيجة الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاما".

ولفت إلى أنه "لم ينسق معنا أحد بخصوص المشفى المنوي إقامته بتمويل من مؤسسة أميركية خاصة، وبموافقة إسرائيلية على الحدود الشمالية ​لقطاع غزة​، ولا نعلم ماهية هذه المؤسسة ولمن تتبع، لكن الحكومة على استعداد للجلوس وبحث المشروع"، مشيراً إلى أن "وزيرة ​الصحة​ الفلسطينية جاهزة لنقاش كافة التفاصيل الخاصة بإقامة مشفى كهذا، وماذا سيقدم ومن سيستفيد منه وكيف سيعمل؛ ليكون عند تشغيله متكاملا مع الجهاز الصحي الفلسطيني".

وأكد أن "الحكومة تبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء الانقسام والوصول إلى الوحدة الفلسطينية، وسنبقى ملتزمين كامل الالتزام تجاه أهلنا في قطاع غزة".