ليبرمان: الصراع مع مواطني إسرائيل العرب هو الأكثر تعقيدا

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، أن "تل أبيب لا يمكنها التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين لا يعالج ما وصفه بالصراع الأكثر تعقيدا مع مواطني إسرائيل العرب"، مشيراً إلى أن "حل صراع الدولة اليهودية مع الأقلية العربية أكثر صعوبة من المصالحة مع الفلسطينيين والعالم العربي".
ولفت إلى أنه "ليس لدينا صراع منفصل مع الفلسطينيين، وكل من يدعي ذلك لا يعرف ما الذي يقوله أو أنه يقوم بالتضليل عمدا"، مشيراً إلى أن "صراعنا مع العالم الإسلامي بأكمله، مع العالم العربي بأكمله".
ورأى أن "الصراع ثلاثي الأبعاد، مع الدول العربية ومع الفلسطينيين ومع العرب الإسرائيليين والصراع الثالث، مع العرب الإسرائيليين، هو الأكثر صعوبة وبالتالي، فإن الاتفاق يجب أن يكون ثلاثي الأبعاد ومتزامنا مع جامعة الدول العربية ومع العرب الإسرائيليين ومع الفلسطينيين"، معتبراً أن "أي محاولة للتوصل إلى اتفاق منفصل مع الفلسطينيين أو عرب إسرائيل ستفشل".
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