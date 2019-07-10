البيت الأبيض: ترامب ورئيس الوزراء اليوناني الجديد أعربا عن رغبتهما بالعمل معا

أعلن "البيت الأبيض" أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هنأ في اتصال هاتفي، رئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس"، بعد يومين على فوز حزبه المحافظ على حزب سلفه اليساري ألكسيس تسيبراس في الانتخابات التشريعية.
وأوضح في بيان، أنّ "الجانبين أعربا عن رغبتهما المشتركة في العمل معًا، ومواصلة التعاون القوي بين الولايات المتحدة الأميركية واليونان".
وأدّى ميتسوتاكيس الإثنين اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء، متعهّدًا تخفيف سياسة التقشّف المالي الّتي فرضتها الجهات الدائنة على بلاده. كما وعدَ بـ"إنهاض" اليونان.
وتتسلّم الحكومة اليونانية الجديدة اقتصادًا يسجّل تباطؤًا في النمو ودينًا عامًّا يتجاوز 180% من إجمالي الناتج الداخلي، ومفاوضات صعبة مع الجهات الدائنة.
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