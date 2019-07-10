البيت الأبيض: ترامب ورئيس الوزراء اليوناني الجديد أعربا عن رغبتهما بالعمل معا

أعلن "​البيت الأبيض​" أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، هنأ في اتصال هاتفي، رئيس الوزراء ​اليونان​ي الجديد ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​"، بعد يومين على فوز حزبه المحافظ على حزب سلفه اليساري ​ألكسيس تسيبراس​ في ​الانتخابات التشريعية​.

وأوضح في بيان، أنّ "الجانبين أعربا عن رغبتهما المشتركة في العمل معًا، ومواصلة التعاون القوي بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ واليونان".

وأدّى ميتسوتاكيس الإثنين اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء، متعهّدًا تخفيف سياسة التقشّف المالي الّتي فرضتها الجهات الدائنة على بلاده. كما وعدَ بـ"إنهاض" اليونان.

وتتسلّم ​الحكومة اليونانية​ الجديدة اقتصادًا يسجّل تباطؤًا في النمو ودينًا عامًّا يتجاوز 180% من إجمالي الناتج الداخلي، ومفاوضات صعبة مع الجهات الدائنة.