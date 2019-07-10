الأمن الروسي ينهي التحقيق في قضية البحارة الأوكرانيين المحتجزين بحادثة كيرتش

أعلن المحامي نيكولاي بولوزوف أن "جهاز الأمن الفيدرالي أكمل التحقيق في قضية البحارة الأوكرانيين المحتجزين بسبب حادثة مضيق كيرتش، وتم توجيه التهم إليهم جميعا".
وأوضح بولوزوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية انه "اكتملت المرحلة النشطة من التحقيق، وجميع البحارة الأربعة والعشرين متهمون بالصياغة النهائية للجزء 3 من المادة 322 من القانون الجنائي الروسي (عبور غير قانوني للحدود الروسية ضمن جماعة منظمة)".
وأشار إلى أن "المحكمة ستنظر قريبًا في طلب لتمديد فترة الاعتقال، وبعد ذلك سيشرع المشاركون في العملية في التعرف على مواد القضية الجنائية". ولفت بولوزوف الى أنه "تحتوي القضية على 20 مجلدا، وبالنظر إلى عدد المتهمين والمدافعين عنهم، سيستغرق التعرف ثلاثة أشهر على الأقل".
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