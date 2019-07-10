خارجية أميركا: صفقة الأسلحة مع تايوان هدفها تعزيز السلام والاستقرار

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغان، أنّ "اهتمامنا بتايوان، ولا سيّما في ما يتعلّق بالمبيعات العسكرية، هو تعزيز السلام والاستقرار عبر المضيق، في جميع أنحاء المنطقة".
وشدّدت خلال مؤتمر صحافي، على "حرص الولايات المتحدة الأميركية على مساعدة تايوان في الحفاظ على قدراتها الدفاعية والاكتفاء الذاتي"، مركّدةً أنّ "سياسة "الصين الواحدة" تبقى كما هي".
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