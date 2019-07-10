عبدالله: يبدو أن أمر اليوم للتيار الوطني قد صدر بتعطيل دستور البلد وكل مفاعيله

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على أنّه "يبدو أنّ أمر اليوم لـ"التيار الوطني الحر" قد صدر، ليس باستهدافنا فقط، بل ربّما بتعطيل دستور البلد وكلّ مفاعيله".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "المغامرين" قائلًا: "اعلموا أيّها المغامرون، أنّ الشتائم لن تفيد، ونبش الماضي أكثر ما يدينكم أنتم، واستفزاز الآخرين لشدّ العصبيّة الطائفيّة هو انتحار جماعي وخطير. فعودوا إلى رشدكم وستجدوننا كما دومًا مترفّعين".
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