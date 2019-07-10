عبدالله: يبدو أن أمر اليوم للتيار الوطني قد صدر بتعطيل دستور البلد وكل مفاعيله

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ على أنّه "يبدو أنّ أمر اليوم لـ"​التيار الوطني الحر​" قد صدر، ليس باستهدافنا فقط، بل ربّما بتعطيل دستور البلد وكلّ مفاعيله".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "المغامرين" قائلًا: "اعلموا أيّها المغامرون، أنّ الشتائم لن تفيد، ونبش الماضي أكثر ما يدينكم أنتم، واستفزاز الآخرين لشدّ العصبيّة الطائفيّة هو انتحار جماعي وخطير. فعودوا إلى رشدكم وستجدوننا كما دومًا مترفّعين".