حوري: الحريري متمسك بحقه الدستوري في الدعوة الى جلسات لمجلس الوزراء

علق مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري على العقوبات الاميركية الجديدة على "حزب الله" والتي استهدفت كل من رئيس كتلة "الوفاء للمقومة" النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري ورئيس وحدة التنسيق في حزب الله وفيق صفا ، قائلا "الامور قيد النقاش ولا تعليق آخر لنا".
وفي حديث إذاعي، أكد حوري أنه "على الجميع العودة الى المؤسسات ورئيس الحكومة سعد الحريري متمسك بحقه الدستوري في الدعوة الى جلسات لمجلس الوزراء ووضع جدول أعمال الجلسة"، موضحاً أن " الحريري لم يدخل في مرحلة اعتكاف بل يقوم بعمله واتصالاته واجتماع الحكومة ضروري لمناقشة الملفات كافة".
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