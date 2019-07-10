حوري: الحريري متمسك بحقه الدستوري في الدعوة الى جلسات لمجلس الوزراء

علق مستشار رئيس ​​الحكومة​​ النائب السابق ​​عمار حوري​​ على العقوبات الاميركية الجديدة على "​حزب الله​" والتي استهدفت كل من رئيس كتلة "الوفاء للمقومة" النائب ​محمد رعد​ وعضو الكتلة النائب ​أمين شري​ ورئيس وحدة التنسيق في ​حزب الله​ ​​وفيق صفا​​ ، قائلا "الامور قيد النقاش ولا تعليق آخر لنا".

وفي حديث إذاعي، أكد حوري أنه "على الجميع العودة الى المؤسسات ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ متمسك بحقه الدستوري في الدعوة الى جلسات ل​مجلس الوزراء​ ووضع جدول أعمال الجلسة"، موضحاً أن " الحريري لم يدخل في مرحلة اعتكاف بل يقوم بعمله واتصالاته واجتماع الحكومة ضروري لمناقشة الملفات كافة".