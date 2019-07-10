عقيص: تنظيم التعليم الرسمي وتحسين أدائه من شأنه رفع "التابو" عن المدرسة الرسمية

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، إلى أنّ "نتائج امتحانات الباكالوريا الأخيرة تثبت أنّ عددًا كبيرًا من الأوائل المتفوّقين ينتمون إلى ​المدارس الرسمية​، ومعنى ذلك أنّ تعليمنا الرسمي ليس على هذه الدرجة من السوء".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "جهودًا بسيطة إضافيّة، أبرزها التنظيم وتحسين الأداء، من شأنها رفع "التابو" عن المدرسة الرسمية وجعلها القاعدة وليس الاستثناء".