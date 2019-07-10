زغيب يستنكر ما يحصل في حورتعلا: لوضع حد لهذا التقاتل الجاهلي

رأى المفتي الجعفري الشيخ عباس زغيب في تصريح له ان ما يحصل في حورتعلا امر مستنكر، مطالبا الجيش بـ"وضع حد لهذا التقاتل الجاهلي الذي يفتقد للعقل والدين والاخلاق ويلحق الضرر بالقرى المجاورة مما قد يسقط ضحايا ابرياء".
كما طالب الشيخ عباس زغيب كل الافرقاء والاحزاب الفاعلة في منطقة بعلبك الهرمل والعشائر والعائلات بـ"التداعي من اجل وضع حد لهذا الفلتان ولحالة الجنون هذه التي تتجدد بين الفينة والفينة لانه من غير الجائز السكوت عن ذلك وعلى الجميع السعي لاصلاح ذات البين".
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