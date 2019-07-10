زغيب يستنكر ما يحصل في حورتعلا: لوضع حد لهذا التقاتل الجاهلي

رأى المفتي الجعفري الشيخ ​عباس زغيب​ في تصريح له ان ما يحصل في ​حورتعلا​ امر مستنكر، مطالبا ​الجيش​ بـ"وضع حد لهذا التقاتل الجاهلي الذي يفتقد للعقل والدين والاخلاق ويلحق الضرر بالقرى المجاورة مما قد يسقط ضحايا ابرياء".

كما طالب الشيخ عباس زغيب كل الافرقاء والاحزاب الفاعلة في منطقة ​بعلبك الهرمل​ و​العشائر​ والعائلات بـ"التداعي من اجل وضع حد لهذا الفلتان ولحالة الجنون هذه التي تتجدد بين الفينة والفينة لانه من غير الجائز السكوت عن ذلك وعلى الجميع السعي لاصلاح ذات البين".