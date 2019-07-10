الأمم المتحدة: قلقون إزاء استمرار القتال شمالي غربي سوريا

أعربت ​الأمم المتحدة​ عن قلقها "إزاء التداعيات الإنسانية المستمرة للأعمال العدائية شمال غربي ​سوريا​ منطقة خفض التصعيد بما في ذلك الحوادث التي تضر ب​المدارس​ و​المستشفيات​ وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية"، موضحةً أنه "خلال الأسبوع الماضي فحسب، فر حوالي 26 ألف شخص من المناطق التي تسيطر عليها ​الجماعات المسلحة​ إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ​النظام السوري​ في حلب وحماة وإدلب و​اللاذقية​".

وأشارت إلى أن "الأمم المتحدة تجري حاليا عمليات لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة الإنسانية للفارين"، لافتةً إلى أنه "من بين أكثر من 300 شخص قُتلوا في ​الشمال​ الغربي السوري في الأشهر الأخيرة كان هناك 140 طفلاً على الأقل، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "​اليونيسيف​".

ولفتت إلى أنه "رغم الأعمال العدائية المستمرة، يواصل العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدة الضرورية لإنقاذ أرواح مئات الآلاف من المدنيين، بما في ذلك الغذاء والحماية والمأوى والتعليم و​المياه​ النظيفة"، مشيرةً إلى أنه "تحث الأمم المتحدة جميع الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".