أردوغان: تركيا ربما تواجه مشاكل ما لم يتم إصلاح البنك المركزي

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى إن بلاده قد تواجه مشكلات خطيرة ما لم يجر إصلاح البنك المركزي إصلاحا تاما بعد إقالة محافظه مراد جتينقايا، بحسب موقع "خبر ترك" التركي.
ولفت أردوغان للصحفيين على طائرته خلال رحلة العودة من زيارة للبوسنة، الى إن جتينقايا اتخذ قرارات دفعت تركيا ثمنها غاليا وإنه لم يوح للسوق بالثقة ولم يتواصل جيدا معها.
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