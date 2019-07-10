أردوغان: تركيا ربما تواجه مشاكل ما لم يتم إصلاح البنك المركزي

اشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ الى إن بلاده قد تواجه مشكلات خطيرة ما لم يجر إصلاح ​البنك المركزي​ إصلاحا تاما بعد إقالة محافظه مراد جتينقايا، بحسب موقع "خبر ترك" التركي.

ولفت أردوغان للصحفيين على طائرته خلال رحلة العودة من زيارة للبوسنة، الى إن جتينقايا اتخذ قرارات دفعت ​تركيا​ ثمنها غاليا وإنه لم يوح للسوق بالثقة ولم يتواصل جيدا معها.