ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 300 ليرة والمازوت 200 ليرة

ارتفع سعر صفيحة ​البنزين​ بنوعيه 300 ليرة و​المازوت​ 200 ليرة. وبموجب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، أصبحت الاسعار كالتالي: – بنزين 95 أوكتان: 25300 ليرة Advertisements – بنزين 98 أوكتان: 25900 ليرة – الديزل:17300 ليرة – الغاز: 12900 ليرة

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