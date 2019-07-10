حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا شمال القاهرة دمر معظم المبنى

نشب حريق ضخم في كنيسة ​الأنبا بولا​ في منطقة حدائق ​القبة​ شمالي العاصمة المصرية ​القاهرة​.

وأكد مصدر في مديرية أمن القاهرة أن الحريق دمر معظم المبنى وأصاب عددا من المواطنين باختناق بسبب الدخان المتصاعد بكثافة. وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران.

وأكد مصدر كنسي لـ"الحرة" أن ​انفجار​ كابل ​الكهرباء​ في كنيسة الأنبا بولا بسبب المكيفات أدى إلى اشتعال الحريق في الكنيسة، مشيرا إلى أن المعمل الجنائي سيكتب تقريرا مفصلا عن أسباب الحريق.

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وأفادت "الحرة" في القاهرة بأن الحماية المدنية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مكان حريق كنيسة الأنبا بولا.

والتقى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بعض قساوسة كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة خلال تفقده موقع الحريق الذى نشب في الكنيسة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وتابع محافظ القاهرة، عمليات السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا.