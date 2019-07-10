رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في حديث لوكالة إيرنا بـ"المساعي الفرنسية للحفاظ على الاتفاق النووي"، لافتا إلى انه لم نتلق اقتراحا بشكل رسمي بعودة أميركا إلى مجموعة 5+1 واللجنة المشتركة للاتفاق.
وأكد موسوي أن إيران لم تغلق باب الدبلوماسية بعد وأبواب الحوار ما زالت مفتوحة. وأعلن انه "أبلغنا الأوروبيين استعدادنا لسماع آرائهم وأن عليهم معرفة اصل التوتر في حال ارادوا خفض هذا التوتر".
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إيران في وقت سابق إلى وقف أنشطتها المعارضة للاتفاق النووي بأسرع وقت
كانت هذه تفاصيل خبر موسوي: إيران لم تغلق باب الدبلوماسية بعد وأبواب الحوار مفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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