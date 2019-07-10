"أسوأ من سي إن إن الكاذبة".. ترامب يهاجم "فوكس نيوز"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

هاجم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قناته المفضلة "فوكس نيوز" الأمريكة، بشكل حاد، واعتبر أنها "أسوأ" من "سي إن إن".

وذكر ترامب، خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، أن متابعة مذيعي أيام العطلة في "فوكس نيوز" أسوأ من متابعة "سي إن إن الكاذبة" ورئيس تحرير النشرة الإخبارية في قناة "إن بي سي" براين ويليامز، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى إن "فوكس نيوز" بدأت تميل إلى الديمقراطيين، بعد أن فشلت في الحصول على حق بث مناظرة بين المرشحين عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أنها تستخدم صحيفة "نيويورك تايمز" المعروفة بمواقفها المعارضة لترامب كمصدر.

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وانتقد ترامب بشدة قرار "فوكس نيوز" توظيف الإعلامية دونا برازيلي، لأنه أقيلت من "سي إن إن" بسبب إعطائها قائمة الأسئلة إلى منافسته في الانتخابات السابقة هيلاري كلينتون قبيل مناظرتها معه.

وأضاف دونالد ترامب، أن دونا برازيلي سيطرت على "فوكس نيوز"، ما أدى إلى انخفاض حاد في شعبية القناة، وتابع: "هذا ما يريدونه لكن ليس ما يريده المشاهدون".

جدير بالذكر أن تغريدات ترامب جاءت بعد ساعات من بث "فوكس نيوز" على الهواء إهانة للرئيس الأمريكي من عشرات المشجعين الأمريكيين في نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات في ليون الفرنسية.