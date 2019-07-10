دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters متحدث: السفير البريطاني لدى واشنطن باق في منصبه بدعم كامل من ماي

لندن (رويترز) - قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء إن السفير البريطاني لدى واشنطن مستمر في منصبه ويواصل عمله بدعم كامل من رئيسة الوزراء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الاثنين إنه لن يتعامل مع السفير البريطاني كيم داروك بعد تسريب مذكرات سرية وصف فيها السفير إدارة ترامب بأنها "تفتقر للكفاءة".

وقال المتحدث "السير كيم ما زال يحظى بالدعم الكامل لرئيسة الوزراء ... ومستمر في القيام بمهام وظيفته بدعم كامل من رئيسة الوزراء".

ترامب يهاجم ماي والسفير البريطاني بواشنطن

مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية



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وأضاف أن ماي أكدت مجددا للوزراء أن التسريبات غير مقبولة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)