استعداداً للمدارس.. أبل تحدث جهازي "ماك بوك آير" و"ماك بوك برو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة أبل الأمريكية تحديثين جديدين لحواسبها المحمولة "ماك بوك آير" و"ماك بوك برو"، وذلك تمهيداً لعروض العودة للمدارس.

جهاز "ماك بوك آير" يأتي بشاشة بحجم "13 بوصة" مع معالجات ثنائية النواة الجيل الثامن من إنتل، و تقنية Touch ID وسماعات ستيريو عريضة المدى وبطارية تكفي لكامل اليوم.

وتقوم تقنية الألوان الجديدة على تعديل حرارة ألوان الشاشة لتكون مريحة أكثر للرؤية مع ظروف البيئة المحيطة والإضاءة.

ويتميز بتصميم نحيف وخفيف، ويأتي بثلاثة ألوان في غاية الجمال، بالإضافة إلى ما توفره ميزة (Touch ID) من أمان وسهولة في الاستخدام.

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ويتوفر "ماك بوك آير" بسعر 1099 دولار، وبـ 999 دولارًا للطلاب.

أما "ماك بوك برو" يأتي بشاشة بحجم "13 بوصة" مع معالجات رباعية النواة الجيل الثامن من إنتل، وتقوم تقنية الألوان الجديدة تلقائيًا بضبط درجة حرارة لون الشاشة للحصول على تجربة مشاهدة أكثر راحة.

ويتوفر "ماك بوك برو" بسعر 1199 دولارًا للطلاب.

ويتوفر كلا الجهازين من خلال موقع شركة أبل، بالإضافة إلى تطبيق "أبل ستور"، على أن يتوفر لدى موزعي أبل المعتمدين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.