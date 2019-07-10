زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب الفلبين

ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين، ثاني أكبر جزر البلاد.
وأوردت هيئة المسح الجيلوجي الأميركي على موقعها الإلكتروني أن الزلزال وقع على بعد 11 كيلومتراً غربي شمال غرب مدينة باجونتاباي بولاية مينداناو وعلى عمق 18.3 كيلومتر.
ووقع الزلزال الساعة 08:56 بتوقيت الفلبين (0056 بتوقيت جرينتش).
ولم ترد بعد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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