واشنطن تحذر تركيا من شراء منظومة "إس-400" الروسية

حذّرت الولايات المتحدة تركيا مجدّداً من "عواقب سلبية" إذا لم تتخل عن شراء منظومة إس-400 الصاروخية الروسية التي تعتبر الإدارة الأميركية أنّها تتعارض مع رغبة أنقرة في شراء طائرة الشبح الأميركية الجديدة من طراز أف-35.

وقالت مورجان أورتيجاس المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّ "تركيا ستعرّض نفسها لعواقب حقيقية وسلبيّة اذا قبلت منظومة إس 400، هذه العواقب تشمل المشاركة في برنامج أف-35".

وأضافت أن الدبلوماسية الأميركية "واضحة للغاية في هذا الصدد".

وكانت الولايات المتّحدة منحت تركيا في مطلع يونيو مهلة تنتهي في آخر يوليو للعدول عن شراء نظام إس-400 المضاد للصواريخ كونه يتعارض في رأي واشنطن مع طائرتها الشبح الجديدة أف-35 التي تريد تركيا شراءها أيضاً.

وقال البنتاجون يومها إنّه في حال لم تتخلّ تركيا بحلول الحادي والثلاثين من يوليو عن شراء نظام إس-400، فإنّ الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات إف-35 سيطردون، وستلغى أيضاً عقود ممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات أف-35.

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وبرّرت وزارة الدفاع الأميركية هذا الإنذار بكون تركيا أرسلت عسكريين إلى روسيا للتدرّب على استخدام صواريخ إس-400.

وبحسب البنتاجون فإنّ واشنطن لن تسلم أنقرة أيضاً أربع طائرات أف-35 اشترتها لكنّها لا تزال في الأراضي الأميركية.

وعلى الرّغم من التحذيرات الأميركية لا يزال المسؤولون الأتراك يؤكّدون أنهم لا يعتزمون التراجع عن سعيهم لشراء منظومة الصواريخ الروسية.

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