فيديو وصور| عملية تبريد كنيسة الأنبا بولا بعد إخماد الحريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

تصوير - أحمد جمعة:

رصدت عدسة "الخليج 365"، 10 صور لعملية تبريد لمقر كنيسة الأنبا بولا بعد إخماد الحريق في منطقة منشية الصدر بحدائق القبة، في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء.

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ونجحت جهود رجال الحماية المدنية؛ للسيطرة على ألسنة النيران بعد الدفع بـ 10 سيارات إطفاء.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وتم تعزيز سيارات الإطفاء بـ 3خزانات مياة وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.