30 صورة ترصد حريق كنيسة "الأنبا بولا" بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصوير - أحمد جمعة:

رصدت عدسة "الخليج 365"، 30 صورة لمقر حريق كنيسة الأنبا بولا في منطقة منشية الصدر بحدائق القبة، إضافة إلى جهود رجال الحماية المدنية؛ للسيطرة على ألسنة النيران.

وفرضت قوات الأمن، كردونًا أمنيًا حول الكنيسة؛ لمنع تسلل أي من المواطنين في اتجاه النيران.

Advertisements

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية، ومحاصرة النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء الكنيسة.

من جانبه، أكد مصدر أمني، أن لا يوجد أي شبهة جنائية في حريق الكنيسة، موضحًا أنه لم يسفر عن أي وفيات.

وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، إن التحريات الأولية تشير إلى أن ماس كهربائي بأحد الكابلات، تسبب في اشتيعال النيران.