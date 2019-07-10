مصدر: حصر خسائر كنيسة الأنبا بولا بعد انتهاء عمليات التبريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير -أحمد جمعة:

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إنه سيتم حصر الخسائر جراء الحريق الذي شب في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، بعد الانتهاء من عمليات التبريد التي تقوم بها المطافئ حاليًا.

وأكد المصدر في تصريحات إلى "المصراوي"، السيطرة على الحريق بشكل كامل، ولا توجد أي خسائر بشرية.

وأوضح أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، تواجد في موقع الحادث وأشرف على عمليات التبريد.

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وأشار إلى أن المحافظ وجه بحصر الخسائر بعد الانتهاء من عمليات التبريد.

واندلع حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة منشية الصدر بحدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغاً بنشوب حريق داخل الكنيسة، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية؛ للسيطرة على الحريق.

من جانبه، أكد مصدر أمني، أن لا يوجد أي شبهة جنائية في حريق الكنيسة، موضحًا أنه لم يسفر عن أي وفيات.