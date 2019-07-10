"ساعتين جحيم في المنشية".. تفاصيل حريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تصوير- أحمد جمعة:

رصدت عدسة "الخليج 365"، محاولات رجال الحماية المدنية في إطفاء حريق كنيسة الأنبا بولا في منطقة منشية الصدر بحدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وفرضت قوات الأمن، كردون أمني حول الكنيسة؛ لمنع تسلل أي من المواطنين في اتجاه النيران.

وقال مينا فرح، أحد شهود العيان، إنه فوجأ خلال جلوسه مع عدد من أصدقائه بنيران مشتعلة تنطلق من الطابق الأخير في الكنيسة، فهرول مسرعًا نحو مصدر النيران في محاولة لتبين الأمر "ألسنة اللهب كانت مرتفعة بشكل مخيف.. حسبنا أنه جحيم".

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وأضاف "فرح" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن أنباء الكنيسة وأهالي المنطقة ظلوا 20 دقيقة يحاولون إطفاء الحريق، حتى قوات الحماية المدنية؛ 10 سيارات إطفاء، 3 خزانات مياة استراتيجية.

وأكد أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق بعد ساعتين من اشتيعالها.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة.

من جانبه أكد مصدر أمني، أن لا يوجد أي شبهة جنائية في حريق الكنيسة، موضحًا أنه لم يسفر عن أي وفيات.

وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، إن التحريات الأولية تشير إلى أن ماس كهربائي بأحد الكابلات، تسبب في اشتيعال النيران.