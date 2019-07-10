بالصور.. رجال الحماية المدنية يخمدون حريق "كنيسة الأنبا بولا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
تصوير - أحمد جمعة:
رصدت عدسة "الخليج 365"، محاولات رجال الحماية المدنية في إطفاء حريق كنيسة الأنبا بولا بمنقطة حدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وفرضت قوات الأمن، كردون أمني حول الكنيسة؛ لمنع تسلل أي من المواطنين في اتجاه النيران.
وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية، ومحاصرة النيران قبل امتداها لباقي أجزاء الكنيسة.
وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة.
من جانبه أكد مصدر أمني، أن لا يوجد أي شبهة جنائية في حريق الكنيسة، موضحًا أنه لم يسفر عن أي وفيات.
وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، إن التحريات الأولية تشير إلى أن ماس كهربائي بأحد الكابلات، تسبب في اشتيعال النيران.
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