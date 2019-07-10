شاهد عيان: كنيسة "الأنبا بولا" تأثرت بشكل كبير جراء الحريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير-أحمد جمعة:

قال صالح حمدي شاهد عيان، إن كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، تأثرت بشكل كبير بالحريق الذي شب داخلها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف الشاهد، أن سيارات المطافئ سيطرت على الحريق بعد أكثر من ساعتين على اشتعاله، موضحا أن الكنيسة عبارة عن 3 طوابق وتأثر بالحريق الطابقين الثاني والثالث بشكل كبير، فيما تم إخماد الحريق قبل أن يصل إلى الدور الأول.

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وأكد شاهد العيان، عدم وجود أي مصابين، مشيرًا إلى أنه فور اندلاع الحريق تم إخلاء الكنيسة بشكل كامل، ولم يكن بها أي أنشطة في هذا التوقيت.

كان حريق ضخم اندلع في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة منشية الصدر بحدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغاً بنشوب حريق داخل الكنيسة، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية؛ للسيطرة على الحريق.

من جانبه، أكد مصدر أمني، أن لا يوجد أي شبهة جنائية في حريق الكنيسة، موضحًا أنه لم يسفر عن أي وفيات.