كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع عشرات الحوثيين بينهم قيادي بارز جنوب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى عدد من عناصر ميلشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادى بارز للميلشيا فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى بمحافظة الضالع جنوب اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد موقع ( سبتمبر نت ) الناطق باسم الجيش اليمنى أن قوات الجيش الوطنى أحبطت محاولة تسلل لميلشيا الحوثى الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالى المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش الوطنى فى الهجوم من كسر عناصر ميلشيا الحوثى الانقلابية، وإجبارهم على التراجع والفرار، وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 حوثيًا بينهم قيادى بارز تابع لهم وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل سلاح 23.

وأفشلت قوات الجيش الوطنى اليمنى محاولة تسلل أخرى للمليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب حجر جبهة حجر.