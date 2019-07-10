شكرا لقرائتكم تمهيدا لاستعادتها.. غارات عنيفة للجيش الليبي على غريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت قوات الجيش الليبي ليل الثلاثاء، غارات جوية عنيفة على مواقع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق وسط مدينة غريان، ضمن عملية عسكرية جديدة، تستهدف استعادة السيطرة على هذه المدينة الواقعة جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وبسطت قوات حكومة الوفاق الوطني، منذ نهاية الشهر المنقضي، نفوذها على مدينة غريان التي سيطر عليها الجيش منذ بداية العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من 3 أشهر، وذلك بعد معارك دامية، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.

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وأطلق الجيش الليبي مذ بداية الأسبوع الحالي، عملية عسكرية كبيرة على مدينة غريان، بدأت في مرحلة أولى بالقصف الجوّي على تمركزات المليشيات، في انتظار تدخل القوات البرية، التي تعزّزت بالتحاق كتائب جديدة تابعة لقوات الصاعقة.

ومن المتوقع أن تكون هذه المدينة الجبلية والاستراتيجية، خلال الساعات القادمة، مسرحا لعمليات عسكرية هي الأكبر من نوعها، ومواجهات عنيفة من الطرفين.

وتمثل مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم جنوبي غرب طرابلس، مركز عمليات مهما جدا للجيش الليبي، الذي اتخذها منذ سيطرته عليها مطلع شهر أبريل الماضي، مقرا لقيادة عملياته العسكرية بالمنطقة الغربية، وتقدم الدعم العسكري لقواته في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، كما تضم مهبطا للطائرات العمودية يستخدمه الجيش في توفير غطاء جوي لتقدّم قواته نحو العاصمة طرابلس.