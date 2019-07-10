جنوب إفريقيا يريد تأكيد تفوقه على نيجيريا في الفترة الأخيرة

يحتضن اليوم الأربعاء، ملعب القاهرة الدولي مباراة ريع نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، والتي ستجمع بين المنتخبين الجنوب إفريقي ونظيره النيجيري.

وتكتسي المواجهة طابعا خاصا لكل منتخب، إذ أنهما تسببا في خروج بطل ووصيف النسخة الماضية، خلال دور الثمن، حيث فاز المنتخب النيجيري على الكاميرون حامل اللقب، بينما أخرج جنوب إفريقيا وصيفه منتخب مصر.

ويتسلح “بافانا بافانا” بالمواجهات الأخيرة التي جمعته بالنسور النيجيرية، من أجل تأكيد تفوقه على منافسه ومواصلة مشواره في الكأس القارية.

وفشل منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا في المباريات الخمس الأخيرة التي جمعت بين المنتخبين، شهدت واحدة منها فوز المنتخب الجنوب إفريقي، في حين انتهت أربع مواجهات بلا غالب ولا مغلوب.