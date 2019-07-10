شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسر قيادي بارز لميلشيا الحوثي مع 12 من مرافقيه شمالي الضالع جنوب اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:33 صباحًا, 10 يوليو 2019 م المناطق - وكالات أسرت قوات الجيش اليمني اليوم قياديًا من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران و12 من مرافقيه في مواجهات بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال موقع ” سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية :إنّ قوات الجيش الوطني اليمني نجحت في أسر القيادي الحوثي البارز المدعو (أبو قاسم عادل أحمد العباد) و12 من مرافقيه في منطقة شخب غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأضافت أنهُ أُسر المدعو أبو قاسم ومرافقوه خلال تعزيزات قتالية كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيا بحبيل الكلب، كما استعادت قوات الجيش أسلحة وذخائر ضمن تعزيزات كانت على متن عربة النقل التي كانت تقل القيادي ومرافقيه.

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