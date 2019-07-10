واشنطن تجدد تحذيرها لأنقرة بشأن منظومة إس-400 الروسية

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العين الإخبارية - وكالاتالأربعاء 2019/7/10 04:26 صباحا بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي ونظيره التركي خلال قمة العشرين
حذّرت الولايات المتحدة تركيا مجدّداً، الثلاثاء، من "عواقب سلبية" إذا لم تتخلّ عن شراء منظومة إس-400 الصاروخية الروسية التي تعتبرها واشنطن تعارضا صارخا مع رغبة أنقرة في شراء مقاتلات الشبح الأمريكية الجديدة من طراز إف-35.
وقالت مورجان أورتيجاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: إنّ "تركيا ستعرّض نفسها لعواقب حقيقية وسلبيّة إذا قبلت منظومة إس 400، هذه العواقب تشمل المشاركة في برنامج إف-35"، مضيفة أن الدبلوماسية الأمريكية "واضحة للغاية في هذا الصدد".
وكانت الولايات المتحدة منحت تركيا في مطلع يونيو/حزيران مهلة تنتهي في آخر يوليو/تموز للعدول عن شراء نظام إس-400 المضاد للصواريخ؛ كونه يتعارض -في رأي واشنطن- مع طائرتها الشبح الجديدة إف-35 التي تريد تركيا شراءها أيضاً.
وقال البنتاجون يومها إنّه في حال لم تتخلّ تركيا بحلول الحادي والثلاثين من يوليو/تموز عن شراء نظام إس-400، فإنّ الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات إف-35 سيطردون، وستلغى أيضاً عقود ممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35.
وبرّرت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الإنذار بكون تركيا أرسلت عسكريين إلى روسيا للتدرّب على استخدام صواريخ إس-400.
وبحسب البنتاجون، فإنّ واشنطن لن تسلّم أنقرة أيضاً 4 مقاتلات إف-35 اشترتها لكنّها لا تزال في الأراضي الأمريكية.
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