وزير الأوقاف المصري: ألف مدرسة قرآنية لتحصين النشء والشباب من التطرف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري: إنه تم إنشاء ألف مدرسة قرآنية في أقل من عامين؛ لتحصين النشء والشباب من أن تتخطفهم الجماعات المتطرفة تحت ادعاء تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى 265 مدرسة علمية، ونستهدف زيادة 200 مدرسة قرآنية و50 مدرسة علمية سنويا.

وزير الأوقاف المصري أكد خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" أنهم توسعوا في افتتاح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، بما يزيد على ألفي مكتب و69 مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم، و32 مركزا للثقافة الإسلامية.