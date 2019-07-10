وزير الأوقاف المصري: استعدنا المنابر المختطفة من الجماعات الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن الوزارة عملت على استعادة المنابر التي كانت مختطفة خلال السنوات الماضية، ودورنا الأساسي يتمثل في عدم السماح لأي جماعة أو جمعية ذات أفكار متطرفة باعتلاء المنابر.

وأكد وزير الأوقاف خلال حواره مع "العين الإخبارية" أن آخر قرار اتخذه كان تغيير أسماء جميع المساجد التي كانت تحمل دلالات بأسماء جماعات أو قيادات أو جمعيات؛ لأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فالمساجد خالصة لله.