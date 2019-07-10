القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن الوزارة عملت على استعادة المنابر التي كانت مختطفة خلال السنوات الماضية، ودورنا الأساسي يتمثل في عدم السماح لأي جماعة أو جمعية ذات أفكار متطرفة باعتلاء المنابر.
وأكد وزير الأوقاف خلال حواره مع "العين الإخبارية" أن آخر قرار اتخذه كان تغيير أسماء جميع المساجد التي كانت تحمل دلالات بأسماء جماعات أو قيادات أو جمعيات؛ لأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فالمساجد خالصة لله.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف المصري: استعدنا المنابر المختطفة من الجماعات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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