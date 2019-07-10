شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: التنقيب التركي قبالة قبرص خطوة استفزازية تزيد توتر المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

حثت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات التركية (الثلاثاء) على وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص، وذلك بعد يوم من احتجاج نيقوسيا على رسو سفينة تركية هناك.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان «هذه الخطوة الاستفزازية تزيد التوتر في المنطقة. ندعو السلطات التركية إلى وقف تلك العمليات ونشجع كل الأطراف على ضبط النفس في تصرفاتها والإحجام عن الأعمال التي تزيد التوتر في المنطقة».