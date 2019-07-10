شكرا لقرائتكم هوك للعربية: حرمنا إيران من 50 مليار دولار سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران، مساء الثلاثاء في تصريحات لـ"العربية" إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب راض بحملة الضغط القصوي التي تمارسها واشنطن على إيران. وأضاف هوك "حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار سنويا من عائدات النفط فقط".

وأكد أن الصفقه النهائية مع إيران يجب أن تعالج كل التحديات بما فيها الملف النووي والصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب.

وشدد المبعوث الأميركي الخاص بإيران على أن "الدولة الأولى الراعية للإرهاب لا يجب أن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية". لافتا إلى أن إيران تمارس الابتزاز وستواجه العزلة.

وأكد أن شروط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الـ ١٢ هي الأساس للتفاوض، مشددا على أنه لا توجد قناة خلفية للتفاوض مع إيران.

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وأشار إلى أن ميزانية الدفاع الإيرانية انخفضت بنسبة 29%. وقال "عندما يتعلق الأمر بإيران سنتعامل مع الأسباب وليس الأعراض لذا وضعنا نائبين من حزب الله على قائمة العقوبات.

إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد الثلاثاء إن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران وميليشيات تدعمها في تنفيذ هجمات.

وقال دانفورد "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وتابع "ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".