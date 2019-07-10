شكرا لقرائتكم واشنطن عن عمليات الحفر التركية قبالة قبرص: استفزاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حثت وزارة الخارجية الأميركية السلطات التركية اليوم الثلاثاء على وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص، وذلك بعد يوم من احتجاج نيقوسيا على رسو سفينة تركية هناك.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان "هذه الخطوة الاستفزازية تزيد التوتر في المنطقة.. ندعو السلطات التركية إلى وقف تلك العمليات ونشجع كل الأطراف على ضبط النفس في تصرفاتها والإحجام عن الأعمال التي تزيد التوتر في المنطقة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعربت مصر عن قلقها بعد اعتزام تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص. وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي، إن تنقيب تركيا عن الغاز في محيط قبرص يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

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وكان وزير الطاقة التركي قد أعلن السبت الماضي أن سفينة تركية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص الأسبوع المقبل.

وقال فاتح دونميز، وزير الطاقة التركي، إن السفينة "يافوز" ستعمل في منطقة قبالة شبه جزيرة كارباس، شمال شرقي قبرص.

وجاءت الخطوة التركية رغم اعتراض الاتحاد الأوروبي الذي أكد أن التنقيب التركي عن النفط والغاز قبالة شواطئ قبرص أمر مثير للقلق، ومعتبرا إياه تصعيدا غير مقبول في الجزيرة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، الاثنين، إن إعلان تركيا عزمها تنفيذ أعمال تنقيب جديدة غير شرعية في شمال شرقي قبرص يثير قلقا عميقا، مضيفا أن أنشطة تركيا في المياه القبرصية تصعيد مرفوض، وانتهاك غير مقبول لسيادة قبرص.