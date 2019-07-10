شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط حقوقى قطرى يتهم تميم بانفاق 8 مليارات دولار لقاعدة أمريكية من أموال الشعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الناشط الحقوقى القطرى، جابر الكحلة المرى، هجوما عنيفا على أمير قطر ،تميم بن حمد بعد إعلان الأخيرة صرف 8 مليارات دولار، لتوسعة قاعدة العديد الأمريكية فى الدوحة.
وقال الناشط الحقوقى القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، يجب أن يتوقف تميم عن سلب حقوق المواطنين القطريين، متى يتوقف عن استنزاف المال العام القطرى.
وتابع جابر المرى، مواصلا هجومه على تميم بن حمد: ومتى يتم إيقاف المفسدين من أعضاء حكومته، فحمد بن خليفة العطية فاق ابن جبر فى الفساد.
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