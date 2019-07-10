محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: أعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم الاثنين، قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية "بنين وبنات" للعام الدراسي 2019/ 2020، ويستمر التقديم حتى 25 يوليو 2019. ويرصد الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات عن المدارس الرياضية:

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فتح باب التقديم.. 13 معلومة عن المدارس الرياضية "فيديوجرافيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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