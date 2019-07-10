تظاهرات للطلاب في «الموعد الافتراضي» لانتهاء رئاسة بن صالح

محمد إبراهيم (الجزائر)

واصل طلبة الجامعات، أمس، تظاهراتهم الأسبوعية يوم الثلاثاء من كل أسبوع للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي وعلى رأسها تنحي رموز نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي. وخرج آلاف الطلاب من ساحة الشهداء بقلب الجزائر العاصمة وسط تأمين من قوات الشرطة، دون مواجهات بين الجانبين.

يذكر أن يوم أمس الموافق التاسع من يوليو، كان مقرراً أن يغادر فيه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قصر المرادية الرئاسي ليحل محله الرئيس الجديد المنتخب، إلا أن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو الجاري كما كان مقرراً أدى إلى بقاء بن صالح لأجل غير مسمى.

وبحلول 2 مايو الماضي، موعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، تبين عدم تقدم أي مرشح لخوضها، مما دفع المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد) لتأجيلها لأجل غير مسمى وإصدار فتوى دستورية بتمديد فترة الرئاسة المؤقتة لبن صالح الذي تولى مهامه يوم 9 أبريل الماضي لحين انتخاب رئيس جديد. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أن الرئيس المؤقت يتولى مهامه لمدة 90 يوماً تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.

ومنذ توليه منصبه، باشر الرئيس المؤقت حركة إقالات واسعة في صفوف عدد من المسؤولين المحسوبين على نظام بوتفليقة، باستثناء الوزراء لأنه لا يحق له دستورياً إجراء تعديل دستوري، كما شهدت الفترة الماضية تقديم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين إلى القضاء بتهم متعددة.

ومنذ استقالة بوتفليقة، تم ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائيا أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافة إلى ملاحقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية.

وقال الدكتور رشيد بولحية أستاذ العلوم السياسية إن إصدار المجلس الدستوري لفتوى تمديد فترة رئاسة بن صالح هدفه تجنيب البلاد الفراغ الدستوري.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن المشرع الجزائري أغفل عند وضع الدستور إمكانية عدم تقدم مرشحين للانتخابات الرئاسية، وبالتالي لا يوجد في الدستور مخرج لتلك الحالة، لذلك تم اللجوء لفتوى من المجلس الدستوري. وأشار إلى أن المجلس استند في فتواه على أن المهمة الرئيسية للرئيس المؤقت هي إجراء الانتخابات الرئاسية وبالتالي طالما تعذر إجراؤها لغياب المرشحين، يبقى بن صالح في موقعه لحين إجرائها.

وقال الدكتور رشيد بولحية: «المشكلة أن الحراك الشعبي يطالب برحيل بن صالح نفسه، الذي كان أحد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث شغل منصب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) منذ عام 2002، وكان مبعوثاً لبوتفليقة للعديد من المؤتمرات والقمم، وبالتالي بقاؤه مازال جزءاً من المشكلة».

وأضاف «هذا الرفض الشعبي لبن صالح أدى لفشله في تنظيم حوار يجمع كل الأطياف أو تنظيم انتخابات رئاسية لاعتراض المعارضة والحراك على شخصه ورغبتهم في الدخول في مرحلة انتقالية يديرها مجلس يضم شخصيات توافقية». وأشار إلى أن الجيش بقيادة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان يرفض فكرة المرحلة الانتقالية لذلك يدعم وجود بن صالح في الرئاسة مؤقتاً لحين انتخاب رئيس جديد لتجنب الفراغ الدستوري.

من جهة أخرى، رشحت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» محمد جميعي الأمين العام للحزب لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية بالبرلمان، الذي سيجرى انتخابه اليوم الأربعاء.

ويعقد المجلس جلسة اليوم لانتخاب رئيسه الـ11، عقب استقالة رئيسه السابق معاذ بوشارب عقب مظاهرات للحراك طيلة 4 أشهر للمطالبة برحيله، باعتباره أحد رموز نظام بوتفليقة.

وإذا فاز جميعي برئاسة المجلس، يكون بذلك قد خلف بوشارب في قيادة حزب الأفلان والبرلمان، حيث انتخب جميعي في 30 أبريل الماضي، أميناً عاماً للحزب الحاكم بالجزائر منذ استقلالها، خلفاً لبوشارب الذي تم تنحيته من منصب المنسق العام للحزب.

وسياسياً، مازال الجزائريون ينتظرون تنفيذ دعوة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح للمعارضة للانخراط في حوار وطني ترعاه الدولة دون أن تشارك فيه، بحثاً عن حلول لحالة الانسداد السياسي الحالية.

وقال عبد العزيز رحابي منسق مؤتمر المعارضة الذي عقدته يوم السبت الماضي، ولم يسفر عن نتائج ملموسة، إن المعارضة تطالب بعدة شروط في مقدمتها رحيل الحكومة برئاسة نور الدين بدوي. وأضاف رحابي في تصريحات له أمس إن المؤتمر شارك به 11 حزبا و30 نقابة، وظهرت به اختلافات وتباينات في الآراء، معتبراً أن هذا الأمر صحي.