عدن تثمّن جهود الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار

بسام عبدالسلام (عدن)

خرج المئات من أبناء مدينة عدن في مسيرة حاشدة، للتعبير عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها وتبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن. ورفع المحتشدون أعلام دولة الإمارات، عرفاناً بالأدوار التي بذلتها، إنسانياً وتنموياً وعسكرياً، في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في مدينة عدن وباقي المحافظات المحررة.

وتجمعت الحشود أمام مقر قوات التحالف العربي في مديرية «البريقة» رافعين اللافتات التي تشكر الإمارات على ما قدمته لليمن في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والعسكرية، مؤكدين أن الإمارات لعبت دوراً بارزاً ومحورياً في تحرير عدن والتخفيف من معاناة الأهالي، عبر حزمة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي أطلقتها منذ الوهلة الأولى من الانقلاب الحوثي. وأكدوا أن ما قدمته دولة الإمارات سيظل ديناً على أبناء عدن، لافتين إلى أنهم سيبادلون الوفاء بالوفاء، عرفاناً بالتضحيات التي قدمها التحالف العربي، وفي مقدمتهم دولة الإمارات.

وقال مشاركون في المسيرة، إن «التضحيات والدعم الإماراتي السخي هو الأمر الذي يجدد التأكيد بصورة دائمة على مدى عظمة الإمارات وشعبها، ومواقفها المشرفة والنبيلة ومشاعرها الإنسانية تجاه أبناء الوطن في مختلف جوانب الحياة». أوضح العقيد علي شايف الحريري، المتحدث باسم المقاومة الشعبية، أن «المسيرة التي شهدتها عدن جاءت عفوية وتلقائية من قبل أبناء عدن والمحافظات المجاورة لها، مشيراً إلى أن الحشود أرسلت رسالة واضحة للعالم بحقيقة الأدوار الحقيقية التي لعبتها الإمارات في سبيل تحرير المدينة وإعادة الأمن والاستقرار إليها. وأشار الحريري إلى أن «أبناء عدن يقفون صفاً واحداً وفي وجه الحملات المسعورة الممولة من قطر من أجل استهداف التحالف ومحاولة شق الصف فيه، تحقيقاً لأهداف وأجندة إيران وميليشيات الحوثي الإرهابية». وأوضح أن الحملات المغرضة التي استهدفت الإمارات جاءت نتيجة للأدوار الكبيرة التي لعبتها الإمارات في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» ودورها البارز في محاربة الحوثيين والجماعات الإرهابية في اليمن، موضحاً أن بصمات الإمارات واضحة في كل النواحي، سواءً العسكرية والإنسانية والتنموية والخدمية، ولمسها أبناء اليمن في كل المحافظات دون استثناء.

وأكد المتحدث باسم المقاومة الشعبية: «لن ننسى أن الدم الإماراتي اختلط بالدم اليمني من أجل تحرير البلاد من ميليشيات الحوثي ومحاربة القاعدة وداعش، ومهما حاولت الأيادي والأقلام المأجورة تقليل دور الإمارات في المناطق المحررة، فهي أصوات نشاز تأتي من دول معادية للتحالف العربي، وأضحت أهدافها واضحة للجميع».